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Spor

Galatasaray Kulübünün 2020 yılı olağan genel kurulu başladı

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı.

Ercan Çakar   | 17.10.2021
Galatasaray Kulübünün 2020 yılı olağan genel kurulu başladı

İstanbul

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı.

Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.

Toplantıda yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla 2020 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda ibra oylamalarının kapalı usulle yapılması kararı alındı.

Genel kurulda mevcut yönetim kurulunun kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunmak için istediği yetki de oylanacak.

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı toplantıda, 2021 yılı bütçesi de görüşülerek oylamaya sunulacak.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin bazı yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu.


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