Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,808.90
BTC/USDT
69,019.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da ‘’Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı’’nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

Muhammed Boztepe  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

Ankara

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Öğrencilerin kampüslerde ortaya koyduğu tavır, umutları diri tutmamıza vesile oluyor
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Benzer haberler

PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat finalde centilmenlik diledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat finalde centilmenlik diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet