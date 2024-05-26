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NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 3-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

Fatih Erel  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 3-0 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Pacers'ı mağlup etti.

Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.

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