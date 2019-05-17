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Spor, Futbol

PFDK'den Akhisarsporlu futbolculara ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes ve Güray Vural'a birer maç men cezası verdi.

Hilmi Sever   | 17.05.2019
PFDK'den Akhisarsporlu futbolculara ceza AA/Halife Yalçınkaya

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Akhisarspor'a 233 bin 500 lira para cezası, Ege ekibinin futbolcuları Miguel Lopes ve Güray Vural'a da birer maç men cezası verdi. 

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor'a Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynanan mücadelede yaşanan "saha olayları", "kulübün kupa törenine katılmaması" ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçeleriyle toplam 233 bin 500 lira para cezası verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes'e "sportmenliğe aykırı hareketi", Güray Vural'a da "müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından" birer maç men ve 13'er bin lira para cezası, Caner Osmanpaşa'ya da aynı gerekçeyle 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak'a 1 maç men ve kulüp görevlisi Ali Yılmaz'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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