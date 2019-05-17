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Spor, Futbol

UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA, finansal fair play kurallarına uyması nedeniyle Beşiktaş'ı takip dönemini sona erdirdi. Trabzonspor'un dosyası ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun yargı komisyonuna sevk edildi.

Doga Kirmizioglu   | 17.05.2019
UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

Ankara

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), yapılan anlaşma çerçevesinde finansal fair play kurallarına uyduğu gerekçesiyle Beşiktaş'ı takip dönemini sona erdirirken, kurallara uymayan Trabzonspor'u ise üst kuruluna sevk etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB'nin araştırma komisyonu tarafından 2015'in mayıs ayında finansal fair play konusunda anlaşma yapılan Beşiktaş'ın, kurallara uygun hareket ettiğinin tespit edildiği ve takip döneminin sona erdirildiği belirtildi.

Aynı gerekçeyle İtalya temsilcisi Inter ile Kazakistan ekibi Astana'nın da takip dönemi sona ererken, 2016'ın mayıs ayında yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Trabzonspor'un dosyası, CFCB'nin yargı komisyonuna sevk edildi.

Açıklamada, bordo-mavili kulübün, kural ihlallerini bu sezon gerçekleştirdiği de vurgulandı.

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