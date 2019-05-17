Anadolu Efes finalde
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
İstanbul
İspanya'nın Vitoria kentinde düzenlenen Dörtlü Final turnuvasında Fenerbahçe Beko'yu, Larkin (30 sayı) ve Micic'in (25) etkili oyunlarıyla yenen Anadolu Efes 19 Mayıs'taki finale adını yazdırdı.
Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.
İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.
Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, "İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız." dedi.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'yu eleyip finale kalarak tarihi bir başarı elde eden lacivert-beyazlıların soyunma odasına inen Bakan Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, teknik heyet ve oyuncuların elini sıkarak tek tek kutladı.
Bakan Kasapoğlu, bugün kazananın Türk basketbolu olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Efes'e finalde başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olarak hem ülkemize hem de dünyaya güzel bir mesaj verecekler. İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
TBF Başkanı Türkoğlu, başarının mimarları başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuları tebrik ederek, "Federasyon olarak hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe'yi kutlamak istedik. Daha önce de dile getirdik, bu maçı kazananın kupayı almasını diledik. En başta hocamızı daha sonra da tüm takımı kutluyum. İnşallah pazar günü kupayla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da Kasapoğlu ve Türkoğlu'na teşekkür ederek, "19 yıl önce Dörtlü Final'de Hidolu takımımız o gün yarı finalde Obradovicli Panathinaikos'a kaybetmiştik. Bir sözümüz var, İnşallah bir Türk takımı şampiyon olacak. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.