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Millilerden tarihi başarı

Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde mücadele eden Türkiye, paralimpikte genç milli tenisçiler, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Doga Kirmizioglu   | 17.05.2019
Millilerden tarihi başarı

Ankara

Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde mücadele eden Türkiye, paralimpik tenis tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Dünya Takım Kupası'nda, Türkiye'yi genç erkekler kategorisinde milli sporcular Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Cihan Çakmakçı temsil etti.

Hollanda'yı ve Brezilya'yı 2-1'lik skorla yenerek grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde Avustralya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli tenisçiler, bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla, paralimpik tenis tarihinde Dünya Kupası'nda ilk kez madalya kazandı.

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