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UEFA'dan Pochettino'ya ertelemeli ceza

UEFA, Şampiyon Ligi yarı final karşılaşmasının geç başlamasına yol açtığı gerekçesiyle Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'ya 1 maç ertelemeli men cezası verdi.

Doga Kirmizioglu   | 17.05.2019
UEFA'dan Pochettino'ya ertelemeli ceza

Ankara

Tottenham ile Ajax arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağı karşılaşmasının geç başlaması nedeniyle Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'ya 1 maç ertelemeli men cezası verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Ajax'ın konuk olduğu Tottenham'ı 1-0 yendiği 30 Nisan'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasının geç başlaması nedeniyle taraflara cezalar verildiği belirtildi.

Tottenham'ın teknik direktörü Pochettino'ya, oyuncularını sahaya zamanında çıkarmayarak maçın geç başlamasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle ertelemeli 1 maç men cezası verilirken, kulüp ise 10 bin avro para cezasına çarptırıldı. Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag'a ise uyarı cezası verildi.

Pochettino, cezanın ertelemeli verilmesi nedeniyle 1 Haziran'da Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, yedek kulübesinden takip edebilecek. Arjantinli teknik adam, bir sene içinde takımının Avrupa arenasındaki bir karşılaşmasını ise tribünlerden izleyecek.

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