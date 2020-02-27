Euro
6.80
Dolar
6.18
BIST 100
110,418.40
Altın
1,640.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emre Doğan   | 27.02.2020
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun ayrıca Beşiktaş'a 200 bin, Trabzonspor'a 110 bin, Göztepe'ye 50 bin ve MKE Ankaragücü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da 24'er bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Beşiktaşlı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı. Trabzonsporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarına ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç men cezası verdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Gaziantep FK'nin itirazlarını reddetti

RTÜK'ten TELE 1'e 'ayrımcılık' cezası

RTÜK'ten TELE 1'e 'ayrımcılık' cezası
TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı
İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı