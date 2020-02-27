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Spor, Futbol

PFDK, Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenör Volkan Kazak ile sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 27.02.2020
PFDK, Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç men cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi. 

Sarı-lacivertli takımın antrenörü Volkan Kazak'ın da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira ceza aldığı açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kurulun çeşitli sebeplerle Fenerbahçe'ye 282 bin 500 lira, Galatasaray'a da 104 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçeli bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iki iç saha, bazılarının ise bir iç saha, Galatasaraylı bazı taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues ile Galatasaray Kulübü görevlileri Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a ihtar verildiği bildirildi.

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