PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Mendes'e 2 maç ceza verdi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.