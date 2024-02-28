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Spor, Futbol

PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Mendes'e 2 maç ceza verdi

Hilmi Sever  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Mendes'e 2 maç ceza verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.

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