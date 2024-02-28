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Spor, Futbol

Formula 1'in yayın hakları, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta

Küresel spor, eğlence ve medya kuruluşu beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı.

Yunus Kaymaz  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Formula 1'in yayın hakları, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta

istanbul

beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

Digiturk ve beIN Medya Grubu Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "beIN, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sporun tartışmasız evi olmaya devam ediyor. Formula 1, olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali de F1'in Bahreyn'de ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan tutkulu bir hayran kitlesinin oluştuğunu kaydederek, "beIN ile yayın deneyimini artırma ve Formula 1'i tüm ihtişamıyla evlerindeki hayranlarımıza yaşatma hedefi doğrultusunda, kaliteli ve özel hazırlanmış içerikleri üretebileceğimiz bir iş ortağı bulduk." dedi.

Anlaşmayla beIN, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısı oldu.

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