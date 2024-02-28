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Spor, Futbol

MHK'de istifa eden VAR'dan sorumlu Tolfa Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

Hilmi Sever  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
MHK'de istifa eden VAR'dan sorumlu Tolfa Özkalfa'nın yerine Cem Satman getirildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

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