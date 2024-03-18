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Spor, Futbol

Nike ve TFF, milli takımların yeni formasını tanıttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike, milli takımların yeni formasını tanıttı.

Süha Gür  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Nike ve TFF, milli takımların yeni formasını tanıttı

İstanbul

TFF ve Nike iş birliğinin 21. yılında tasarlanan yeni sezon formalarla ilgili yapılan açıklamada, 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgelediği belirtilerek, "Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor." ifadelerine yer verildi.

Nike'ın çevreye duyarlı yaklaşımını yansıtan formaların sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğunda bir sonraki adımı temsil ettiği vurgulanarak, şimdiye kadar üretilen en sürdürülebilir forma olma özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

En yeni tekstil teknolojileriyle üretilen formaların 21 Mart itibarıyla TFF'nin E-Shop (https://eshop.tff.org/yeni-koleksiyon) sayfasında satışa çıkacağı hatırlatılırken, yurt dışında yaşayan Türk taraftarların da ay-yıldızlıları desteklemek için 11TeamSports üzerinden yeni formaları temin edebileceği bildirildi.

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