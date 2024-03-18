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Spor, Futbol

Socios.com, 10 Galatasaray taraftarını antrenmanda futbolcularla buluşturacak

Galatasaray’ın fan token partneri ve taraftar etkileşim platformu Socios.com, kendi uygulaması üzerinden seçilecek 10 sarı-kırmızılı taraftarı, Galatasaraylı futbolcularla bir araya getirecek.

Bozhan Memiş  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Socios.com, 10 Galatasaray taraftarını antrenmanda futbolcularla buluşturacak

İstanbul

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Fan Token sahibi 10 taraftar, Atakaş Hatayspor ile yapılacak maç öncesinde 24 Mart Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanda futbolcularla buluşacak.

Galatasaray, Socios.com’da da 100.000 kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olmuştu. Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bırakmıştı. İçlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal gibi kulüplerin de bulunduğu 100’den fazla spor takımının yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yaratmıştı. Sadece Türkiye içinde değil 130’dan fazla ülkede sarı kırmızılı kulübe desteklerini gösteren Galatasaray Fan Token sahipleri Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuştu.

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