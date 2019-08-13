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Spor, Futbol

Nihat Özdemir UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

TFF Başkanı Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile yemekte bir araya geldi.

Süha Gür   | 13.08.2019
Nihat Özdemir UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Liverpool ile Chelsea takımları arasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin'in, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.

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