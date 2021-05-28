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Spor, Futbol

Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi

Altay'ı TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Serdal Kalaycı   | 28.05.2021
Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi

İstanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Denizli'nin son dönemdeki davranışlarıyla fair play ödülüne aday gösterildiğini belirtti.

Denizli'ni Türk futbolunda önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Arıpınar, "Mustafa Denizli'nin Türk futbolunda yeri bellidir. Bu yıl, yetiştiği Altay Kulübünü gönüllü olarak final grubuna taşıdı ve bu çalışması için kendisine ödenecek herhangi bir şey olursa Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına hibe edeceğini söyledi. Play-offta şampiyon olan Altay takımının teknik direktörü Mustafa Denizli, fair play kurallarına örnek bir davranışta bulundu. Davranış dalında kendisini 2021 yılı Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday göstermeye karar verdik. Daha sonra kısmet olursa Avrupa ve dünyada ödüle de aday göstereceğiz. Fair play dünyası adına Mustafa Denizli'yi tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

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