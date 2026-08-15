TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye) Aramızdaki söz bundan sonra ayrıştırmanın değil, beraberliğin sözü olacaktır

Ali Kemal Akan
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda “Bosphorus Diplomasi Forumu’26 Kapanış Töreni”nde konuştu.
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.” dedi.
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