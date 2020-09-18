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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Avşar   | 18.09.2020
MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusu Assane Diousse'nin yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

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