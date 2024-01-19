Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmanın çok zor olduğunu belirten Gümüşdağ, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", sporda ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesine oy verdi.
Göksel Gümüşdağ, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafları için oy kullandı.
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