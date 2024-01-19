Dolar
30.19
Euro
32.83
Altın
2,026.72
ETH/USDT
2,461.50
BTC/USDT
41,269.00
BIST 100
8,012.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da “Çocuk Adalet Merkezi” açılış törenine katılıyor.
logo
Kurumsal Haberler

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmanın çok zor olduğunu belirten Gümüşdağ, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", sporda ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesine oy verdi.

Göksel Gümüşdağ, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafları için oy kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaya yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu
Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 42 kişi 13 ildeki Kafes-31 operasyonlarıyla yakalandı
Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 921 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

Kıbrıs Türklerinin kurtuluş mücadelesi futbolla nasıl buluştu?

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet