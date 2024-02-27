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Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı

Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.

Süha Gür  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.

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