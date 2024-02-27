Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı
Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.
8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.