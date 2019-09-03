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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile anlaştığını duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 03.09.2019
MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Mehmet Yiğiner ve Metin Diyadin katıldı. 

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğiner ise, "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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