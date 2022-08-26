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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiraladı.

Fatih Gazioğlu   | 26.08.2022
MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.


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