Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,736.31
ETH/USDT
1,576.40
BTC/USDT
20,729.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.08.2022
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Bazı illerde sağanak etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı
TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması

TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet