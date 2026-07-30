Türk Kızılaydan orman yangınlarından etkilenen illere destek

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayın, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afetlerde ana beslenme hizmetinden sorumlu kuruluş olarak, Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarında sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Muğla, Balıkesir, İzmir, Antalya, Yalova ve Kırklareli başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarının kesintisiz karşılandığı aktarılan açıklamada, Türk Kızılayın beslenme hizmetini ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya devam ettiği, ikram ve müdahale araçlarıyla afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere kesintisiz destek sağlandığı belirtildi.

Türk Kızılay ekiplerinin, 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay, 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemek, 500 çorba ve 300 ekmekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi. Türk Kızılay, yangının kontrol altına alındığı 18 bölgedeki faaliyetlerini tamamlarken, ihtiyaçların devam ettiği 8 noktada afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere yönelik desteğini sürdürüyor."