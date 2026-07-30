ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarının İran'daki amaçları konusunda fikir birliğine varamamaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve "bıkkın" olduğu iddia edildi.

Trump'ın, İran konusunda strateji belirleyemeyen danışmanları nedeniyle "bıkkın" olduğu iddiası ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarının İran'daki amaçları konusunda fikir birliğine varamamaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve "bıkkın" olduğu iddia edildi.

NBC News kanalının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve yakın çevresi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin sıradaki adımlarını belirlemeye çalışıyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın, üst düzey danışmanları ve müttefikleri "savaşın amacına yönelik fikir birliğine varamadığı" için hayal kırıklığı yaşamaya başladığını öne sürdü.

Trump'ın, mevcut durumdan "hoşnut olmadığını" savunan kaynaklar, geçen hafta üst düzey ulusal güvenlik uzmanlarıyla yaptığı bir toplantıda sert sözlerle çıkışarak bağırdığını anlattı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın "bezgin" halde olduğunu ve "İran tarafını anlaşmaya ikna etmenin bu kadar zor olacağını düşünmediğini" dile getirdi.

Aynı kaynak, "ortada son noktaya ulaşmak için ne yapılacağına ya da bunun ne kadar süreceğine dair elle tutulur bir strateji" bulunmadığını iddia etti.