Medipol Başakşehir'den 'VAR' tepkisi

Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elia'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü nü değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:

"Benim kulübeden bunu görmem mümkün değil. VAR sistemi o arada bozulmuş galiba. Bu da ilk defa bizim başımıza geldi sanırım. Pozisyona sonrasında ekranda baktığımda, gol gözüküyor. Ofsayt değil gibi gözüküyor. VAR sisteminde arızanın bize denk gelmesi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyorum. Oyun içinde olan bir şey." dedi.

Fenerbahçe'nin son iki maçında sistem değişikliğine gittiğini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Bizim temel felsefelerimiz, top rakipteyken baskı yapmak, direk oynamak ve ikinci topları almaktı. Rakibe ilk yarıda 2 pozisyon verdik. Baskıyı Mossoro yapıyorsa, diğer iç oyuncumuzun da ona eşlik etmesi gerek. Topu hızlandırmamız ve atak sonuçlandırmamız gerekiyordu. Fenerbahçe deplasmanında kazanabilirdik. Son saniye içinde onların da pozisyonu var, kaybedebilirdik de. Oyunun içindeki olumluları cebimize koyacağız. Mossoro'ya daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. 34 yaşında ama en çok koşan oyuncuydu. 6-7 futbolcu takım oyununu ayakta tutar. 3-4 futbolcuda düşüklük olursa, bu tüm takım oyununu etkiliyor. Kazanmadık, kaybetmedik. Arada bir maçtı."

Abdullah Avcı, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduk. Bu sene 8. haftayı sıkıntılarla geçirdik. Kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde iddialı olacağız. Geçen sene de açıklamıştım, bu yarışın içinde olabilmek bizim için harika bir duygu. Bunu hakediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Yarışın içinde 4-5 takım olacaktır. Fenerbahçe'yi bugünü ile değerlendirmemek gerek. Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak asıl hedeflerimizden bir tanesi."

Elia: Golümü çaldılar

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia ise Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arızalandığı için yan hakemin uyarısıyla verilen kararın geçerli olduğu pozisyon hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Elia, Twitter hesabından, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Onlar golümü çaldılar." mesajını yayımladı.

Kulüpten de tepki geldi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Elia'nın golünün iptal edilmesine tepki koydu.

Kulübün, resmi Twitter hesabından, Elia'nın attığı golün videosu, "Kötü niyet VAR!" mesajı ile paylaşıldı.

Muhabir: Hilmi Sever