Kadıköy'de golsüz beraberlik

Fotoğraf: AA/İsa Terli

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan hareketlenen Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağı Ayew'e aktardı. Ayew'in karşı karşıya müsait durumda vuruşunda kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti.

30. dakikada solda topla buluşan Slimani'nin şut açısını bulduktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Neustaedter'den seken top, penaltı noktasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada Neustaedter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Ayew topu Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın solunda Eljif'in önünde kaldı. Makedon oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla kornere çeldi.

45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı.

48. dakikada Isla'nın etkili ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.



57. dakikada Visca'nın yerden pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Elia'nın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.



60. dakikada Jailson ile verkaç yaptıktan sonra yay üzerinde topla buluşan Benzia'nın şutunda, savunmada Da Costa'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

67. dakikada Visca'nın pasını yay üzerinde iyi kontrol eden Jojic'in vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.



71. dakikada soldan Mehmet Topal'ın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Eljif'e çıkardı. Eljif'in vuruşunda savunmaya çarpan top yeniden Makedon futbolcunun önünde kaldı. Eljif'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.



78. dakikada Jojic'in sağdan pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Visca'nın uygun durumda vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



88. dakikada Benzia'nın ortasında Skrtel'den seken top Ayew'e çarparak auta gitti.



90+2. dakikada Benzia'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir beraberlik serisini bozamadı

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.

Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.

VAR sistemi bozuldu

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arıza yapması nedeniyle, turuncu-lacivertli takımın 82. dakikada attığı gol incelenemedi.



Medipol Başakşehir, 82. dakikada Elia ile attığı gol, yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle kararı tek başına almak zorunda kaldı. 80. dakikada arızalanan sistem 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.



Turuncu-lacivertli oyuncuların ve yedek kulübesinin itirazı ise sonucu değiştirmedi.

Fenerbahçe Kadıköy'de galibiyete hasret

Sarı-lacivertliler, 8. hafta sonunda 8 puanda kalırken, bu sezonki puan kaybı ise 16'ya ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

Futbolculara tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.



Maçın berabere sonuçlanmasından hoşnut olmayan taraftarlar, futbolcular aleyhine tezahüratlar yaptı.

Ersun Yanal tezahüratı, taraftarları ikiye böldü

Stattaki Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölündü.



Maçın son bölümünde ve sonrasında taraftarların bir bölümü Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlarda bulundu. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.



Bir grup taraftar ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu istifaya davet etti.

Konuk taraftarların tezahüratı ortamı gerdi

Medipol Başakşehir'i destekleyen taraftarların maç sonu Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahürat, gerginliğe sebep oldu.



Turuncu-lacivertli taraftarların maç bittikten sonra, "Fenerbahçe kümeye." şeklinde tezahürat yapması, sarı-lacivertli futbolseverleri kızdırdı. Rakip takım tribününe yönelen Fenerbahçeli taraftarlar, rakipleri aleyhine tezahürat yapmaya başladı.



Araya giren güvenlik güçleri, gerginliğin büyümesini engelledi.

Kadıköy'de tepkiler Cocu'ya

Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.

Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.

Stattaki taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için de tezahüratlarda bulundu.

"Cocu gidecek, Yanal gelecek" diye bağıran taraftarlar, yine takıma şampiyonluk yaşatmış eski teknik direktörleri Arthur Zico için tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, 1 saatlik bekleyişlerinin ardından stattan ayrıldı.

Muhabir: Süha Gür-Hilmi Sever-Erkan Tiryaki