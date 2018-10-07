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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde ettiklerini belirten Çimşir, iyi futbol oynayıp, mücadele ettiklerini ve istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Akhisarspor karşısındaki mücadeleyi ilerleyen haftalarda sürdürmeleri durumunda Türkiye'de yenemeyecekleri takımın bulunmadığını dile getiren Çimşir, şöyle konuştu:

"Bu galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz, annesini kaybetmişti, çok üzgündü. Belki onun bu zor gününde yüzünde bir tebessüm bırakabilmişizdir. Böyle mücadele edersek yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu seviyeyi yavaş yavaş ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

Çimşir, geçmişte bir dönem Akhisar'da görev yaptığını anımsatarak, "Buranın ekmeğini yedik, Akhisarspor, Avrupa kupası maçı olduğu için yorgundu. Ön tarafta yaratıcı oyunculardan kurulu. İnşallah toparlarlar ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Arslan: İkinci yarında bir şeyleri değiştirmek istedik ama kazanamadık

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iç sahadaki ilk maçına çıktığına dikkati çekerek, "Etkili bir takıma karşı oynadık. Maç öncesi planlarımızda iyi başlamak vardı. Maçın başında istediğimi oyun oturdu, kısmen başarılı olduk. Planları bozan yeterince yardımlaşmamamız ve final paslarındaki başarısızlıklarımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, şanssız goller yediklerini savunarak, şunları kaydetti:

"Maçın asıl kırılma anı Mustafa Yumlu'nun sakatlandığı andı. Erken bir oyuncu değişikliğine gittik. Penaltı dışında iki duran top kaderimizi belirledi. İkinci yarında bir şeyleri değiştirmek istedik ama kazanamadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken ileriye dönük bazı oyuncularımızı kazandığımızı düşünüyorum."

Muhabir: Ahmet Bayram