Sevilla'dan üst üste 4. galibiyet

ANKARA

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Sevilla, La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı. Celta Vigo kadrosundaki milli futbolculardan Okay Yokuşlu forma şansı bulamadı, Emre Mor ise maç kadrosuna alınmadı.

Endülüs ekibi, Araujo'nun gördüğü kırmızı kart yüzünden son 32 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

Sevilla'nın gollerini, 39. dakikada Sarabia ve 61. dakikada Ben Yedder kaydetti. Celta Vigo'nun golü ise 85. dakikada Boufal'dan geldi.

Peş peşe 4. galibiyetini alan Sevilla, puanını 16'ya çıkarken, Celta Vigo 10 puanda kaldı.

Akhisarspor, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer