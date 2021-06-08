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A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarına Almanya kampındaki antrenmanla devam ediyor.
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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'den Mehmet Topal için veda mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal için veda mesajı yayımladı.

Süha Gür   | 08.06.2021
Medipol Başakşehir'den Mehmet Topal için veda mesajı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır. Türk futbolunun 'Örümcek Adam'ına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüp ayrıca, Mehmet Topal'ın çeşitli görüntülerinin yer aldığı bir video da yayımladı.

Mehmet Topal, 2019 yılından beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyordu.

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