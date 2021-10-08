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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.10.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

26 Ekim Salı:

13.00 MKE Ankaragücü-Somaspor (Eryaman)

14.00 Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor (Bolu Atatürk)

14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Eyüpspor-Bucaspor 1928 (Eyüp)

15.30 Altay-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni 19 Mayıs)

20.45 Adanaspor-Adıyaman (Yeni Adana)

27 Ekim Çarşamba:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Orta Hisar Yavuzselim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Serik İsmail Ogan)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

14.00 Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Menemenspor-Karşıyaka (Stadı henüz belli değil)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Vefa)

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor (Antalya)

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu (Yeni Adana)


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