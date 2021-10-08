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FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.10.2021
FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

İstanbul

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

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