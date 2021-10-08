Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak maçların programı şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
10 Ekim Pazar
14.30 Anagold24 Erzincanspor-Kırşehir Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti)
14.30 Pazarspor-Kırklarelispor (Pazar İlçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Nazilli Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Eskişehirspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Uşakspor (Tarsus İlçe)
19.00 Isparta 32 Spor-Pendikspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup:
13.30 Adıyaman-Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
14.30 Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
14.30 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.30 Bodrumspor-Kahramanmaraşspor (Bodrum İlçe)
15.30 Somaspor-Turgutluspor (Soma Atatürk)
15.30 Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 İnegölspor-Diyarbekirspor (İnegöl İlçe)
19.00 Ankaraspor-Sakaryaspor (Osmanlı)
19.00 Çorum-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Elazığspor (Kelkit İlçe)
14.30 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)
14.30 Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor (Fatsa İlçe)
15.00 Karaman Belediyespor-Hendekspor (Kemal Kaynaş)
15.00 Başkent Gözgözler Akademi-Arnavutköy Belediyespor (Polatlı İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Batman Petrolspor (7 Ocak)
15.30 Sancaktepe-Kahta 02 Spor (15 Temmuz)
15.30 Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Menemen İlçe)
15.30 Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor (Müjdat Gürsu)
2. Grup:
Yarın:
14.30 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor (Elazığ Doğukent)
14.30 Yomraspor-Kızılcabölükspor (Yomra İlçe)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Yeşiltepe)
14.30 52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)
15.00 Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Çubuk İlçe)
15.00 İskenderunspor-Iğdır (5 Temmuz)
15.00 Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor (18 Temmuz)
15.00 Çarşambaspor-Hacettepe (Çarşamba Şehir)
15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Şile)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Ağrı 1970-Gümüşhanespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Mardin 1969 (Başpınar)
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor (Faruk Çelik)
15.00 Çankaya-Büyükçekmece Tepecikspor (Yenimahalle Hasan Doğan)
15.30 Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu (Esenler Erokspor)
15.30 Modafen-Ceyhanspor (Alemdağ)
15.30 Belediye Derincespor-Ofspor (Derince Belediye)
19.00 Fethiyespor-Kardemir Karabükspor (Fethiye İlçe)
19.00 Karşıyaka-Orduspor 1967 (İzmir Atatürk)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.