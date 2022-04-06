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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, yarın yapılacak.

Fatih Erel   | 06.04.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı TSİ şöyle:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)

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