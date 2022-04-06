Türkiye kısa kulvarda gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir, federasyon olarak son yıllarda önemli başarılar kazandıklarını, Kanada'da düzenlenecek Kısa Kulvar (Short Track) Dünya Şampiyonası'nda iki sporcuyla bu başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Erzurum
Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine, sporcuların aldığı başarıların sonraki uluslararası müsabakalardaki sporcu sayısını etkilediğini belirtti.
Montreal şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacaklarını anlatan Özdemir, "Biz bu şampiyonaya iki sporcu ile katılacağız. Aldığımız başarılar bizim kota sayımızı ikiye çıkardı." diye konuştu.
Özdemir, başarıların devam etmesi halinde bu sayının daha da artacağını aktararak, "Dünya şampiyonası kriterleri uluslararası alanda alınan başarılarla doğu orantılı. Bundan 3 sene evvel bizim tek sporcu ile katılma hakkımız vardı. Aldığımız başarılarla kota sayımız ikiye çıktı. Bu başarılar devam ederse kota sayımız daha da artacak." ifadelerini kullandı.
2022 Pekin Olimpiyatları'nda short track branşında Türkiye olarak önemli başarı kazanıldığını anımsatan Özdemir, bunun ülke için gurur olduğunu söyledi.
Özdemir, şöyle devam etti:
"6'ncılığı aldık ve kış sporları içinde bugüne kadar böyle bir başarı yok, bu ilktir. Biz başka ilkleri de başardık. Başka branşlarımız da var, onlarla da ülkemizi temsil ediyoruz. Furkan Akar'ın 6'ncı olması çok önemli bir başarıydı, şimdi ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye olarak çok iddialıyız. İnşallah orada madalyaya koşmayı düşünüyoruz, hazırlıklarımızı bu yönde yaptık."
Göreve geldiği ilk zamanlarda olimpiyatlara katılma isteğine çevresindekilerin inanmadığını anlatan Özdemir, sporcuların bilimsel olarak çalışmasının önemli olduğunu aktardı.
Özdemir, şöyle konuştu:
"Üniversitelerden ve uluslararası federasyondan ciddi antrenör desteği aldık. Bizim çocuklarımız dünyadaki bilimsel yapı kriterleriyle çalıştırılırsa mutlaka daha çok başarı gelecek ama bunun 8-10 senelik süreleri var. Dünya Şampiyonası, olimpiyatlardan çok farklı değil. Orada da dünyanın en iyileri olacak ama Türkiye, dünyada ve olimpiyatlarda madalyaya koşacak sporculara sahiptir. Bizim 10-12 yıllık bir süremiz var. Bu sürede Dünya Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmak bile tarihi bir başarı. Oralara katılmayı bile önemserken şimdi madalyayı konuşmak benim için çok önemli. Çocuklarımız şu an buna hazır ancak tabii mücadele edilecek ve sonuç buz pistlerinde belli olacak."
Furkan Akar: "Metehan ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Milli sporcu Furkan Akar, Kanada'da sezonun son yarışına çıkacaklarını dile getirerek, "Orada Metehan ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlarla Türkiye'nin de desteği ve duasıyla döneceğiz. Olimpiyatlar geride kaldı, güzel bir başarıydı ama artık geleceğe bakmak lazım. Dünya Şampiyonası'na odaklanmam gerekiyor çünkü daha çok tecrübe kazandım. Artık ciddi şekilde ilerlemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu Metehan Atan ise Dünya Şampiyonası için çok çalıştıklarını anlatarak, "Furkan ile sezon boyu çok çalıştık ve çok yorulduk. En son yarışımızın acısını çıkartmaya gideceğiz. Benim için ilk Dünya Şampiyonası olacak ve inşallah madalya için savaşacağız. Oradaki çoğu sporcu Furkan gibi olimpiyat sporcusu, benim için büyük tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.