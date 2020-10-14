Buz pateninde 'Short Track Nenehatun Kupası' Erzurum'da düzenlenecek
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Nenehatun Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceği duyurdu.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Nenehatun Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceği duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kısa kulvar sürat pateni lisansı ile yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği yarışlar, 12-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Senior, junior A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona başvurular, 2 Kasım Pazartesi gün sonu saat 23.59'a kadar "buzpateni.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.
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