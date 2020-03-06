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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever, Ali Korkmaz   | 06.03.2020
Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

İstanbul/İzmir

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Göztepe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek

Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

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