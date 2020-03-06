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Spor, Futbol

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Süper Lig'de 25. hafta ve TFF 1. Lig'de 26. hafta maçları yapılacak.

Emrah Oktay   | 06.03.2020
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

Yarın:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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