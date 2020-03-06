Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
Yarın:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.