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Fransa Kupası'nın finalistleri belli oldu

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası final maçında, Saint-Etienne ile karşılaşacak.

Yusuf Özcan   | 06.03.2020
Fransa Kupası'nın finalistleri belli oldu

Paris

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası final maçında, Rennes'i 2-1 yenen Saint-Etienne ile karşılaşacak.

Saint-Etienne, Fransa Kupası yarı final maçında Rennes'i ağırladı.

Konuk takım, 33. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Saint-Etienne ise 43. dakikada Timothee Kolodziejczak ve 90. dakikada Ryad Boudebouz'un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Saint-Etienne'nin taraftarları maçın bitmesiyle yeşil sahaya akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren Saint-Etienne 1982'den bu yana ilk kez Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

Final karşılaşması, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.

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