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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 26.02.2020
Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçına hazır Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak.


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