Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,162.80
Altın
1,647.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor'da Podolski için imza günü etkinliği yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Lukas Podolski için imza günü etkinliği düzenlendi.

Oktay Özden,Ayşe Yıldız   | 26.02.2020
Antalyaspor'da Podolski için imza günü etkinliği yapıldı Fotoğraf: Ayşe Yıldız / AA

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Lukas Podolski için imza günü etkinliği düzenlendi.

Antalya Stadı dışındaki akrep heykeli önünde gerçekleştirilen organizasyona, kırmızı-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çayı sevdiği bilinen Podolski, kendisine ikram edilen çayı kameraların karşısında içti. Podolski, kendisini meşalelerle karşılayan ve sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara teşekkür ederek imza dağıttı.

Alman futbolcu, burada yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un hem kupada hem ligde hak ettiği yere gelmesine katkı sunmak istediğini ifade etti.

Geldiği ilk günden beri taraftarın kendisine çok içten destek verdiğini belirten Podolski, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar zorlu mücadelemizde verdiğiniz destek çok önemlidir. Önümüzde zorlu Fenerbahçe maçı var, bu karşılaşmadaki desteğiniz de önemli. Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Antalyaspor bir marka."

Öztürk: Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor

Etkinliğe katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Podolski'nin kalitesinin ortada olduğunu, takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyledi.

Podolski'nin Antalya'ya kazanmaya geldiğini belirten Öztürk, "Başarılı bir sporcu, Antalya'yı çok seviyor. Para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Podolski, dünya kupası kazanan bir takımın oyuncusuydu. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor." diye konuştu. 

Podolski'nin Antalyaspor performansı

Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, yeni takımında forma giydiği 3 lig maçında 32 dakika süre aldı.

Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk golünü Süper Lig'in 23. haftasında son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı

Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçına hazır

Antalyaspor'da Podolski için imza günü etkinliği yapıldı

Şenol Güneş: Kendi takım karakterimizi sunmak zorundayız

Şenol Güneş: Kendi takım karakterimizi sunmak zorundayız
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması
Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya

Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya