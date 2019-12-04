Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
107,689.80
Altın
1,474.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Emre Doğan   | 04.12.2019
Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti Fotoğraf: İsa Terli/AA

Istanbul

18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er'in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek'in sağdan ortasında Heintz'ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Yazğılı'nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.

Öte yandan, Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti

Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti

Antalyaspor kupada farklı kazandı

Kasımpaşa teknik direktör Tayfur Havutçu ile anlaştı

Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak
Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti

Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti
Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı

Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı