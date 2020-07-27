Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da yapılacak.
Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan toplantı, saat 14.00'te başlayacak.
Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.