Euro
8.02
Dolar
6.85
BIST 100
1,199.17
Altın
1,939.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısı İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
logo
Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.

Hilmi Sever   | 27.07.2020
Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da yapılacak.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Avustralya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış yaşandı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

TFF 1. Lig'e çıkacak son takım yarın Antalya'da belli olacak

Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu
Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor