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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı

Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.01.2021
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı

Ankara

Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Auckland City'nin Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildirmesi sonrası organizasyonun programında değişikliğe gidildi.

İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 4 Şubat'ta TSİ 17.00'de yapılacak. Kupayı kazanan takım, 11 Şubat'taki finalde belli olacak.

Ayrıca turnuva, planlandığı gibi 3 değil 2 statta oynanacak. Maçlara, Ahmed Bin Ali ve Education City statları ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda 6 takım (El-Duhail, El Ehli, Bayern Münih, Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) mücadele edecek.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

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