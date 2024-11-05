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Spor, Futbol

Kopenhag-RAMS Başakşehir maçını Hollandalı hakem Joey Kooij yönetecek

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Hollandalı hakem Joey Kooij yönetecek.

Fatih Erel  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Kopenhag-RAMS Başakşehir maçını Hollandalı hakem Joey Kooij yönetecek

Istanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Kooij'in yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia üstlenecek.

Alex Bos'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Jeroen Manschot VAR, Erwin Blank da AVAR olarak görev yapacak.

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