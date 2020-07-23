Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,886.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de konuk olduğu Aalborg'u 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.07.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

İstanbul

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.

Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak