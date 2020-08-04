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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Son 8'e kalmak bizim için çok önemli

Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı için Danimarka'ya giden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Buruk, "Turu geçmek istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için çok önemli." dedi.

Abidin Mutlu Bozdağ,Hilmi Sever   | 04.08.2020
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Son 8'e kalmak bizim için çok önemli Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı için Danimarka'ya gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı devam eden Azubuike ile sözleşmesi sona eren ve ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihlerinde ilk defa çeyrek finale çıkma şansı yakaladıklarını, ilk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajını korumak istediklerini belirterek, "Turu geçmek istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Almanya'da yapılacak son sekizli turnuvada yer almak, hem Başakşehir takımı olarak hem de Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak bizim için çok önemli. Başından beri ülke puanına katkı yapmak istediğimizi hep söyledik." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Türkiye'yi temsil etmenin bilincinde olduklarının altını çizen Buruk, şunları kaydetti:

"Bundan önce yaşadığımız sevinçleri Kopenhag'da sürdürmek istiyoruz. İnşallah son sekiz içerisinde olacağımız bir maç bizi bekliyor. İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Ondan sonra Manchester United'ı düşünmek istiyoruz. Tek odaklandığımız maç şu an Kopenhag. Son sekize kalırsak tabii ki Manchester United da bu senenin formda takımlarından biri. Tek maçlık oyunlar, seyircisiz, her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Bunu şu an rakip olarak gittiğimiz Kopenhag'da da yaşayacağız. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla buraya nasıl geldiysek bundan sonra da aynısını yaşayacağız. Seyircisiz maçlara alıştık. Bundan önce seyircili maçlar da oynandı. Bu maç da seyircisiz. Ama buna ligimizde de alıştık. Güzel bir stat, güzel bir ortam olduktan sonra en iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncularım ve ekibimiz hazır. İnşallah en iyi sonuçla buraya döneceğiz."

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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