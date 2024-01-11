Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Konya
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Hakan Keleş! Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.