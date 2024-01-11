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Spor, Futbol

Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Savaş Güler  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Konya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Hakan Keleş! Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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