Dolar
35.23
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,484.20
BTC/USDT
99,280.00
BIST 100
9,916.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

Basir Gülüm  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Konya

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İhtiyaç sahiplerinin gelinliği de nişan elbisesi de hayırseverlerden
Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttı

TÜMOSAN Konyaspor adını grup aşamasına yazdırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet